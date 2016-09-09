18:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" победила "Медвешчак"

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"Сибирь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Медвешчак". В составе хозяев отличились Йоонас Кемппайнен, Эро Эло и Максим Шалунов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Медвешчак" (Загреб) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кемппайнен - 2 (бол., Окулов), 26:16 - 1:0. Эло - 1 (Артюхин), 38:06 - 2:0. Шалунов - 4 (Шумаков), 47:15 - 3:0.

Вратари: Салак - Тэйлор.

Штраф: 21 - 54.

Броски: 31 (8+12+11) - 33 (12+9+12).

Судьи: Наумов, Сергеев.

9 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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