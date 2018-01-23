"Сибирь" победила "Ладу", Красиков провел четвертый матч "на ноль"

"Сибирь" уверенно обыграла "Ладу" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирский клуб одержал пятую победу подряд, тольяттинцы проиграли в третий раз кряду.

Благодаря этому результату "Сибирь" поднялась на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Дублем в этой встрече отметился Александр Шаров, 22-летний голкипер "Сибири" Алексей Красиков одержал 13-ю победу в сезоне и в 4-й раз сыграл "на ноль".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" – "Лада" – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Шаров - 8 (бол.), 52:47 - 1:0. Шаров - 9 (бол., Санников), 58:26 - 2:0.

Вратари: Красиков - Красоткин (59:25).

Штраф: 6 - 35.

Броски: 32 (18+7+7) - 21 (3+8+10).

Судьи: Вилюгин, Сергеев.

23 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".