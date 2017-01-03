"Сибирь" по буллитам одолела "Локомотив"

"Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграла "Локомотив" - 3:2. Победный бросок на счету Сергея Шумакова. Железнодорожники прервали трехматчевую победную серию. В турнирной таблице "Запада" они занимают четвертое место, "Сибирь" идет девятой на "Востоке" в двух очках от зоны плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бойчак - 4 (Алексеев), 1:57 - 1:0. Накладал - 2 (бол., Козун, Тальбо), 25:35 - 1:1. Артюхин - 5 (бол.), 28:30 - 2:1. Кронвалль - 4 (бол., Козун, Контиола), 50:04 - 2:2.

Победный буллит: Шумаков.

Вратари: Налимов (Красиков, 65:00) - Судницин.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 25 (9+10+4+2) - 37 (12+11+12+2).

Судьи: Бутурлин, Гашилов.