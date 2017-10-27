"Сибирь" по буллитам обыграла "Торпедо"

"Сибирь" по буллитам победила "Торпедо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За нижегородцев шайбу забросил Данил Веряев, в составе "Сибири" отметился Александр Шаров. Победный буллит на счету Игоря Левицкого.

Отметим, что это поражение стало для "Торпедо" пятым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Веряев – 1 (Галузин, Желдаков), 18:52 – 1:0. Шаров – 4 (бол.), 53:43 – 1:1.

Победный буллит: Левицкий.

Вратари: Лисутин – Красиков.

Штраф: 51 – 66.

Броски: 43 (15+15+8+5) – 20 (9+6+5+0).

Судьи: Оленин, Франо.

27 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".