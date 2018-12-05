"Сибирь" по буллитам обыграла "Металлург"

"Сибирь" выиграла у "Металлурга" в серии буллитов (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В игровое время ни одной из команд забросить шайбу не удалось.

Решающий буллит в активе Юкки Пелтолы. Новосибирский клуб набрал 27 очков и занимает 11-е место на Востоке. У "Магнитки" 50 очков и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0)

Победный буллит: Пелтола.

Вратари: Красиков - Кошечкин (Загидулин, 65:00).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 23 (8+3+9+3) - 39 (10+18+7+4).

Судьи: Беляев, Раводин.

5 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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