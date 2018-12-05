"Сибирь" по буллитам обыграла "Металлург"

"Сибирь" выиграла у "Металлурга" в серии буллитов (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В игровое время ни одной из команд забросить шайбу не удалось.
Решающий буллит в активе Юкки Пелтолы. Новосибирский клуб набрал 27 очков и занимает 11-е место на Востоке. У "Магнитки" 50 очков и четвертое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0)
Победный буллит: Пелтола.
Вратари: Красиков - Кошечкин (Загидулин, 65:00).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 23 (8+3+9+3) - 39 (10+18+7+4).
Судьи: Беляев, Раводин.
5 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
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