"Сибирь" по буллитам обыграла "Автомобилист", но осталась без плей-офф

"Сибирь" на выезде в серии буллитов вырвала победу у "Автомобилиста" (2:1 Б) в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающим стал бросок Степана Санникова. Тем не менее, новосибирцам не удалось пробиться в плей-офф – для этого им нужно было побеждать в основное время.

"Сибирь" финишировала на девятом месте в Восточной конференции. "Автомобилист" пока остается 11-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Миловзоров – 4 (Шалунов), 34:35 – 0:1. Голышев – 7, 47:57 – 1:1.

Победный буллит: Санников.

Вратари: Сохатский – Тэйлор.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 34 (13+10+10+1) – 30 (5+11+9+5).

Судьи: Одиньш, Франо.

18 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".