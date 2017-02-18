"Сибирь" по буллитам обыграла "Автомобилист", но осталась без плей-офф

"Сибирь" на выезде в серии буллитов вырвала победу у "Автомобилиста" (2:1 Б) в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающим стал бросок Степана Санникова. Тем не менее, новосибирцам не удалось пробиться в плей-офф – для этого им нужно было побеждать в основное время.
"Сибирь" финишировала на девятом месте в Восточной конференции. "Автомобилист" пока остается 11-м.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Миловзоров – 4 (Шалунов), 34:35 – 0:1. Голышев – 7, 47:57 – 1:1.
Победный буллит: Санников.
Вратари: Сохатский – Тэйлор.
Штраф: 6 – 10.
Броски: 34 (13+10+10+1) – 30 (5+11+9+5).
Судьи: Одиньш, Франо.
18 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".
Сергей Бачински
Наконец-то отмучились...Надеюсь, что Скабелка заберет с собой сынулю, Артюхина и еще 5-6 пассажиров.
18:28
Тропическая гемангиома Мовсисяна
пустые трибуны на плейофф в Пекине - что может быть ужаснее)))
18:28
джoн
лошки..... зазвездились от сборной
18:15