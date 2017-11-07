"Сибирь" переиграла "Слован"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" дома обыграла "Слован" со счетом 3:1. В составе сибиряков по разу отличились Игорь Левицкий, Патрик Закриссон и Андрей Ермаков, у гостей забил Марек Вьеденски.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирск) - "Слован" (Братислава) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Левицкий - 3 (Ермаков, Энлунд), 6:08 - 1:0. Закриссон - 8 (бол., Основин, Бергстрем), 29:23 - 2:0. Вьеденски - 8 (бол., Бойчак, Микуш), 42:10 - 2:1. Ермаков - 3 (бол., Бергстрем), 46:26 - 3:1.
Вратари: Салак - Штепанек (58:15).
Штраф: 33 - 22.
Броски: 33 (14+14+5) - 28 (8+5+15).
Судьи: Васильев, Соин.
7 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
Материалы других СМИ
dartovun
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18:41
Zadralov
Молодцы! В зоне плова!
18:18