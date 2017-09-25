"Сибирь" одержала волевую победу над "Локомотивом". Сигарев оформил дубль

"Сибирь" обыграла "Локомотив" со счетом 4:3 в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что по ходу встречи хозяева льда проигрывали со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил нападающий Андрей Сигарев, один гол на счету Александра Шарова, победную шайбу забросил Патрик Закриссон. У гостей дубль оформил Брэндон Козун, один гол на счету Стаффана Кронвалля.

Напомним, что в первом периоде главный арбитр встречи отменил гол ярославцев после видеопросмотра. После того, как гости забросили вторую шайбу в ворота соперников, арбитр запросил видеопровтор. Было установлено, что "Локомотив" нарушил численный состав – у команды находилось шесть игроков на льду. Гол был отменен, однако наказывать команду удалением арбитр не мог. Таким образом, игра продолжилась со счетом 0:1 в пользу "Локо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирск) – "Локомотив" (Ярославль) – 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Козун - 3 (Кронвалль), 25:47 - 0:1. Сигарев - 3 (бол., Закриссон, Верещагин), 35:48 - 1:1. Кронвалль - 3 (Козун, Накладал), 45:55 - 1:2. Козун - 4 (бол., Накладал), 54:30 - 1:3. Шаров - 3 (Энлунд), 56:35 - 2:3. Сигарев - 4 (Бергстрем), 58:47 - 3:3. Закриссон - 6 (бол., Бергстрем, Верещагин), 62:39 - 4:3.

Вратари: Салак (58:40 - 58:47) - Судницин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (6+12+7+0) - 38 (8+14+16+0).

Судьи: Гамалей, Спирин.

25 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".