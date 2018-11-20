"Сибирь" одержала третью победу подряд, обыграв "Салават Юлаев"

"Сибирь" с минимальным счетом обыграла "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственный гол встречи на счету у Данила Романцева.

"Сибирь" одержала третью победу подряд, "Салават" - прервал серию из трех побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Романцев – 8 (Зырянов), 12:29 – 1:0.

Вратари: Красиков – Метсола (58:45).

Штраф: 2 – 2.

Броски: 28 (7+16+5) – 29 (13+8+8).

Судьи: Бондарь, Юдаков.

20 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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