"Сибирь" одержала третью победу подряд, обыграв "Салават Юлаев"

"Сибирь" с минимальным счетом обыграла "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственный гол встречи на счету у Данила Романцева.
"Сибирь" одержала третью победу подряд, "Салават" - прервал серию из трех побед.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Романцев – 8 (Зырянов), 12:29 – 1:0.
Вратари: Красиков – Метсола (58:45).
Штраф: 2 – 2.
Броски: 28 (7+16+5) – 29 (13+8+8).
Судьи: Бондарь, Юдаков.
20 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
Все о КХЛ – здесь.
Загрузка...