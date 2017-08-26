"Сибирь" одержала третью победу подряд

"Сибирь" обыграла "Северсталь" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что для хозяев эта победа стала третьей кряду на старте сезона, череповецкий клуб потерпел третье поражение подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Шаров и Владимир Первушин, у "Северстали" отличился Матей Странски.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Северсталь" (Череповец) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Странски – 1 (Кудако, Кагарлицкий), 20:54 – 0:1. Шаров – 1 (бол., Верещагин), 39:09 – 1:1. Первушин – 1 (Верещагин, Шаров), 59:33 – 2:1.

Вратари: Салак – Гудачек (59:45 – 59:53).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 24 (4+12+8) – 26 (6+4+16).

Судьи: Одиньш, Раводин.

26 августа. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".