"Сибирь" одержала пятую победу подряд

"Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Йокерит" – 4:0. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Шумаков. Для "Сибири" эта победа стала пятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Шумаков - 5 (бол., Шалунов), 4:55 - 0:1. Санников - 4, 23:13 - 0:2. Шалунов - 6 (Шумаков), 53:35 - 0:3. Кемппайнен - 5 (мен., п.в.), 59:59 - 0:4.

Нереализованный буллит: О`Нилл (55:42, Йокерит).

Вратари: Запольски (58:53 - 59:59) - Салак.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 40 (14+11+15) - 22 (7+8+7).

Судьи: Кулаков, Оленин.

19 сентября. Хельсинки. Hartwall Arena.