В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" одержала победу над "Югрой" - 2:0. Отметим, что команды нанесли по воротам соперника практически одинаковое количество бросков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Меньшиков - 1 (Сергиенко, Жафяров), 5:27 - 1:0. Шалунов - 2 (Сергиенко), 23:54 - 2:0.

Вратари: Красиков - Фокин.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 29 (6+8+15) - 30 (12+11+7).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

27 августа. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".