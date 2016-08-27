15:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" одержала победу над "Югрой"

0
0
0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" одержала победу над "Югрой" - 2:0. Отметим, что команды нанесли по воротам соперника практически одинаковое количество бросков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Меньшиков - 1 (Сергиенко, Жафяров), 5:27 - 1:0. Шалунов - 2 (Сергиенко), 23:54 - 2:0.

Вратари: Красиков - Фокин.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 29 (6+8+15) - 30 (12+11+7).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

27 августа. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ