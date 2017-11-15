"Сибирь" обыграла "Югру" благодаря дублю Бергстрема

"Югра" на своей площадке в овертайме проиграла "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. Это четвертое поражение команды подряд. В составе победителей дублем отметился Александр Бергстрем.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Варфоломеев – 8 (бол., Савинайнен), 25:32 – 1:0. Бергстрем – 9 (Сигарев, Закриссон), 59:29 – 1:1. Бергстрем – 10 (Ермаков), 64:45 – 1:2.

Вратари: Шарыченков – Красиков (58:54 – 59:29).

Штраф: 8 – 8.Броски: 29 (10+7+11+1) – 28 (7+7+6+8).

Судьи: Бондарь, Юдаков.

15 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".