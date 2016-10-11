"Сибирь" обыграла "Торпедо" в Нижнем Новгороде

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" в гостях обыграла "Торпедо" со счетом 3:1. Нижегородцы вели по ходу встречи, но команда Андрея Скабелки смогла выйти вперед в третьем периоде и удвоить преимущество на последних секундах игры.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Рассказов – 2 (бол., Жердев, Потапов), 20:42 – 1:0. Жафяров – 2 (Кемппайнен, Артюхин), 23:48 – 1:1. Окулов – 4 (Неколенко, Шумаков), 52:37 – 1:2. Кемппайнен – 7 (п.в.), 59:55 – 1:3.

Вратари: Проскуряков (58:37 – 59:22, 59:26 – 59:55) – Салак.

Штраф: 15 – 33.

Броски: 30 (10+16+4) – 15 (6+3+6).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

11 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".