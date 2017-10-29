"Сибирь" обыграла "Северсталь"

"Сибирь" на выезде обыграла "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победная шайба на счету Александра Бергстрема.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Левицкий - 2 (Закриссон, Наумов), 13:16 - 0:1. Бергстрем - 7 (Сигарев), 15:31 - 0:2. Бумагин - 7 (Кагарлицкий, Яшин), 42:18 - 1:2.

Вратари: Гудачек (59:03) - Красиков.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 40 (12+7+21) - 17 (12+3+2).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

29 октября. Череповец. Ледовый дворец.