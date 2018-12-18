"Сибирь" обыграла "Локомотив"

"Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Локомотив" со счетом 4:2. Победный гол зхабил Владимир Первушин.
"Локомотив" потерпел третье поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Миловзоров - 6, 1:53 - 1:0. Карон - 3 (Комаров), 5:03 - 2:0. Козун - 10 (Кудрявцев), 8:42 - 2:1. Первушин - 4 (Демидов), 30:08 - 3:1. Крунвалль - 3 (Коротков), 48:50 - 3:2. Романцев - 10 (мен.), 57:03 - 4:2.
Вратари: Красиков - Салак (Коновалов, 5:03, 58:22).
Штраф: 10 - 6.
Броски: 16 (6+7+3) - 56 (14+18+24).
Судьи: Морозов, Рогачев.
18 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
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