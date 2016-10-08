"Сибирь" обыграла "Кузню" и прервала серию из четырех поражений

Новосибирская "Сибирь" на своем льду нанесла поражение новокузнецкому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2 в овертайме. "Сибирь" прервала свою серию из четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Металлург" (Новокузнецк) – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Скабелка – 2 (Сергиенко), 10:49 – 1:0. Комаристый – 3 (Земченко, Бутузов), 12:17 – 1:1. Вихарев – 3, 37:41 – 1:2. Полашек – 2 (бол., Губин, Шумаков), 55:48 – 2:2. Шумаков – 9 (Окулов), 62:22 – 3:2.

Вратари: Салак – Кареев.

Штраф: 17 – 25.

Броски: 36 (7+6+18+5) – 25 (7+9+9+0).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

8 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".