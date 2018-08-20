"Сибирь" обыграла "Кузню"

"Сибирь" в товарищеском матче победила новокузнецкий "Металлург" (3:2).
Первую половину встречи ворота новосибирской команды защищал Дэнни Тэйлор, вторую - Алексей Красиков, оба пропустили по шайбе.
Товарищеский матч
"Сибирь" (Новосибирская область) – "Металлург" (Новокузнецк) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы "Сибири": Пиганович (Эммертон), 0:58 – 1:0. Бертран (мен., Михайлов), 5:35 – 2:1. Шаров (бол., Эммертон, Пиганович), 35:51 – 3:1.
Вратари: Тэйлор (Красиков, 31:40) - Хакимов.
20 августа. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
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