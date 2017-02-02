"Сибирь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Адмирал". Для новосибирской команды это пятая победа подряд.

"Сибирь" набрала 79 очков и догнала "Адмирал", который занимает восьмое место в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Адмирал" (Владивосток) - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Санников - 13 (Кемппайнен, Шалунов), 0:16 - 1:0. Глухов - 5 (Соколов, Мишарин), 22:07 - 2:0. Окулов - 16 (Наумов), 30:36 - 3:0. Алексеев - 2, 32:59 - 3:1. Глухов - 6 (Соколов, Беляков), 51:14 - 4:1. Наумов - 3 (бол., Окулов, Бойчак), 56:22 - 5:1.

Вратари: Тэйлор - Бобков (Серебряков, 30:36).

Штраф: 6 - 24.

Броски: 41 (14+14+13) - 23 (11+3+9).

Судьи: Бондарь, Бутурлин.

2 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".