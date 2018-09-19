"Сибирь" объявила о переходе Саюстова

Нападающий Дмитрий Саюстов перешел в "Сибирь", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 30 апреля 2019 года.

Ранее хоккеист выступал за "Торпедо", ЦСКА, "Трактор", "Адмирал" и "Салават Юлаев".

Прошлый сезон 30-летний игрок начинал в "Адмирале", сыграл 30 матчей, в которых набрал 17 очков (12+5), а потом состоялся его переход в "Салават Юлаев". В Уфе хоккеист сыграл 10 матчей в регулярном сезоне (1+1) и восемь в плей-офф (0+1).

Всего в активе нападающего 316 матчей в КХЛ (80 очков: 45+35) и 22 в розыгрыше Кубка Гагарина (0+1).