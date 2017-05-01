"Сибирь" обменяла Шумакова, Шалунова и Окулова в ЦСКА

Нападающие "Сибири" Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов продолжат свою карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба новосибирцев. Клубы совершили обмен, по которому в обратном направлении проследует форвард Александр Шаров. Также "Сибирь" получит денежную компенсацию. Ранее сообщалось, что нападающие продлили контракты с клубом на 3 года.

Напомним, в прошлом сезоне Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков. На счету Шумакова 37 (16+21) очков в 54 встречах. Окулов набрал 28 (17+11) очков в 59 играх "регулярки".