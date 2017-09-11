"Сибирь" обменяла Шипова в "Югру" на Горбунова

"Югра" и "Сибирь" провели обмен игроками, сообщает пресс-служба ханты-мансийского клуба. В Новосибирск перешел нападающий Денис Горбунов, в обратном направлении отправился форвард Илья Шипов.

В прошлом сезоне 22-летний Горбунов сыграл два матча за "Югру" и не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ на его счету 28 (7+21) очков в 100 матчах.

23-летний Шипов перешел в "Сибирь" в межсезонье, но не провел за основную команду ни одной встречи в текущем регулярном чемпионате и был отправлен в ВХЛ. В минувшем сезоне он выступал за московское "Динамо" и в 11 матчах отметился двумя передачами.