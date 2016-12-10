"Сибирь" не рассматривает вариант ухода Шалунова и Шумакова до конца сезона

Руководитель попечительского совета "Сибири" Дмитрий Босов подчеркнул, что летом клубу будет сложно удержать нападающих Максима Шалунова и Сергея Шумакова. При этом он подчеркнул, что уход этих игроков до конца нынешнего сезона не рассматривается.

Контракты Шалунова и Шумакова рассчитаны до конца апреля 2017 года. Оба форварда были вызваны в сборную России для подготовки к матчам Кубка Первого канала.

- Конечно, удержать их летом будет непросто, - приводит "Р-Спорт" слова Босова. - Вариант с их уходом до конца сезона мы не рассматриваем.

Также он отметил, что концепция новой ледовой арены в Новосибирске и сроки реализации проекта должны определиться в первом квартале 2017 года, на данный момент идет поиск финансирования.

- Мы очень плотно занимаемся ареной, - сказал Босов. - Ищем решения по поводу финансирования, по привлечению денег, комплексному развитию территории. Думаю, в первом квартале 2017 года будет ясна какая-то концепция и будут понятны сроки реализации проекта. На данный момент речь идет о дворце вместимостью от 10,5 до 12 тысяч зрителей. Строительство планируется за счет инвесторов, которые будут привлечены к комплексному развитию территории.