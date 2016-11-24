17:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" нанесла "Ладе" шестое поражение подряд

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"Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Ладу" со счетом 3:1 на свой площадке. Две шайбы в этой встрече забросил нападающий Сергей Шумаков. Для тольяттинской команды это поражение стало шестым подряд. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Лада" (Тольятти) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шумаков - 15 (Санников), 6:25 - 1:0. Шалунов - 15 (бол., Шумаков, Полашек), 21:07 - 2:0. Синицын - 1 (Белоусов), 54:01 - 2:1. Артюхин - 3 (Кемппайнен), 56:11 - 3:1.

Вратари: Красиков - Ежов (58:45).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 28 (13+10+5) - 20 (6+8+6).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

24 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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