"Сибирь" на выезде обыграла "Амур"

"Амур" дома уступил "Сибири" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Шэйн Принс, Дмитрий Саюстов и Николай Демидов. У хозяев голы в активе Антона Лазарева и Яна Коларжа.

"Сибирь" набрала 21 очко и занимает 12-е место в Восточной конференции. У "Амура" 22 очка и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Лазарев - 2 (Журавлев), 6:56 - 1:0. Принс - 1 (Игнатович, Романцев), 13:44 - 1:1. Саюстов - 6 (бол., Михайлов), 14:27 - 1:2. Демидов - 4 (Брюле), 26:39 - 1:3. Коларж - 2 (бол., Руденков), 57:30 - 2:3.

Вратари: Мурыгин (59:35) - Красиков.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 38 (14+14+10) - 32 (9+15+8).

Судьи: Букин, Васильев.

26 ноября. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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