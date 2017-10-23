"Сибирь" менее чем за минуту отыграла две шайбы у рижского "Динамо" и вырвала победу по буллитам

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на выезде обыграла рижское "Динамо" в серии буллитов – 3:2. Отметим, что к 59-й минуте рижане вели со счетом 2:0, но пропустили две шайбы менее чем за 60 секунд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 2:3 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Кристо – 6 (бол., Галвиньш, Индрашис), 48:59 – 1:0. Салмела – 2 (бол., Кристо), 57:15 – 2:0. Сигарев – 7 (Закриссон, Лукин), 59:06 – 2:1. Закриссон – 7, 59:51 – 2:2.

Победный буллит: Бергстрем.

Вратари: Калныньш – Красиков (59:27 – 59:51).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 30 (11+10+6+3) – 30 (6+14+10+0).

Судьи: Гамалей, Кислов.