"Сибирь" крупно проиграла ХПК в товарищеском матче

"Сибирь" проиграла финскому ХПК со счетом 1:5 в товарищеском матче. Единственную шайбу в составе российской команды забросил Сергей Барбашев. Ворота "Сибири" защищал Алексей Красиков.

Товарищеский матч

ХПК (Хямеенлинна) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Лейно – 1, 12:25 – 1:0. Лейно – 2 (бол.), 23:10 – 2:0. Барбашев – 1 (Пелтола), 33:25 – 2:1. Иннала – 1, 35:37 – 3:1. Туртиайнен – 1 (бол.), 49:25 – 4:1. Лаавайнен – 1, 54:00 – 5:1.

Вратари: Ларми – Красиков.

10 августа.​