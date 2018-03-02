"Сибирь": контракт Юрзинова действует до 30 апреля 2019 года

Пресс-служба "Сибири" заявила, что главный тренер Владимир Юрзинов остается на своем посту. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 30 апреля 2019 года.

Напомним, что Юрзинов возглавил "Сибирь" в 2017 году. В текущем сезоне сибиряки не смогли пробиться в плей-офф КХЛ, заняв девятое место турнирной таблицы Восточной конференции.