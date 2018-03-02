"Сибирь": контракт Юрзинова действует до 30 апреля 2019 года

Пресс-служба "Сибири" заявила, что главный тренер Владимир Юрзинов остается на своем посту. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 30 апреля 2019 года.
Напомним, что Юрзинов возглавил "Сибирь" в 2017 году. В текущем сезоне сибиряки не смогли пробиться в плей-офф КХЛ, заняв девятое место турнирной таблицы Восточной конференции.
⚠️Владимир Владимирович Юрзинов с нами до 30.04.2019 - именно по эту дату подписан его контракт с ХК "Сибирь".– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 2 марта 2018 г.
По новым контрактам информация появится в течение нескольких дней. pic.twitter.com/HlcbLnhfn2
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