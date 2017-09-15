"Сибирь" добыла волевую победу над "Барысом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на выезде одолела "Барыс" – 3:1. Решающей стала шайба, заброшенная Александром Бергстремом. Отметим, что эту встречу из-за дисквалификации пропускал форвард новосибирцев Степан Санников.

Для гостей победа стала первой в последних трех играх. Это позволило им подняться на седьмое место в таблице Восточной конференции. "Сибирь" прервала победную серию "Барыса" из трех встреч. Команды снова встретятся в Казахстане 17 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Сибирь" (Новосибирск) – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Фраттин - 1 (бол., Даллмэн, Сан-Пьер), 41:21 - 1:0. Закриссон - 4 (Сигарев, Демидов), 43:47 - 1:1. Бергстрем - 3 (Сигарев, Алексеев), 51:57 - 1:2. Основин - 2 (п.в., Первушин, Алексеев), 59:59 - 1:3.

Вратари: Карлссон (58:15 - 59:59) - Салак.

Штраф: 35 - 20.

Броски: 30 (16+6+8) - 18 (5+7+6).

Судьи: Беляев, Раводин.

15 сентября. Астана. "Барыс-Арена".