Шведский защитник Сведберг перешел в "Барыс"

"Барыс" объявил о подписании контракта с 27-летним шведским защитником Виктором Сведбергом. Игрок подписал одностороннее соглашение до конца текущего сезона.

Сведберг ранее в КХЛ не выступал. Начинал карьеру в шведском клубе "Регле", также выступал за "Фрелунду", а этот сезон открывал в составе "Линчепинга". Имеет опыт выступления в НХЛ.

В составе "Чикаго" провел 30 игр в сезоне 2015/16, набрав 4 (2+2) очка. За фарм "Чикаго" команду "Рокфорд АйсХогс" Сведберг провел 269 матчей с 2013-го по 2018-й годы – 82 (14+68) очка.