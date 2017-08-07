Шведский "Краунс" намерен выступать в КХЛ с сезона-2018/19

Шведский клуб "Краунс" планирует выступать в КХЛ с сезона-2018/19, сообщает Aftonbladet. Руководство клуба уже предпринимает первые серьезные шаги для вступления в лигу. Ожидается, что команда будет базироваться в Эстонии. Клуб уже приобрел права на проведение международного турнира в странах Балтии.

В апреле сообщалось, что "Краунс" может вступить в КХЛ уже с этого сезона, однако команда должна была получить разрешение от Ассоциации хоккея Швеции, которая выступила против этого.