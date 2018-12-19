Шумаков рассказал, что его рука полностью зажила после перелома

Нападающий Сергей Шумаков, который перешел в "Авангард", в интервью "СЭ" рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем. Он отметил, что рука полностью зажила. Форвард сломал руку на тренировке в октябре текущего года.
– Летом вы не тренировались, потом съездили в Северную Америку, в какой вы форме сейчас?
– Нормально, все хорошо. Почему это я летом не тренировался?
– Это было отдельно от ЦСКА.
– Какая разница? Много тренировался в "Вашингтоне".
– То есть чувствуете себя отлично?
– Вообще хорошо.
– Вы сломали руку, выступая за фарм-клуб "Кэпс". Как сейчас ситуация с ней?
– Все в порядке, зажило. (Алексей Шевченко)
"Устал слушать эту грязь". Первое интервью Шумакова после возвращения в КХЛ
Загрузка...