Шумаков пропустит пятый матч серии против "Йокерита"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков пропустит пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против "Йокерита".

Шумаков получил повреждение в прошлой встрече, в этом розыгрыше плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в семи матчах. Отметим, что нападающий Иван Телегин будет играть в четвертом звене. Четвертую встречу серии он не смог доиграть из-за повреждения.

Напомним, что ЦСКА ведет в серии 3-1. Пятый матч состоится сегодня, в 19.30 по московскому времени.