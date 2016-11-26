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Шумаков получил повреждение после силового приема Квартальнова

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Нападающий "Сибири" Сергей Шумаков получил повреждение во втором периоде домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика". Форварду понадобилась помощь врача после силового приема игрока гостей Никиты Квартальнова, который был удален на 2 минуты. Шумаков не смог вернуться на лед.

Отметим, что в первом периоде Квартальнов подрался с форвардом "Сибири" Евгением Артюхиным – после этой драки до конца матча был удален наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров.

Момент дня: Квартальнов подрался с Артюхиным //
Назаров оскорбил судью и был удален до конца матча против "Сибири"

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