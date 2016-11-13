Шумаков подарил клюшку болельщику, чем довел того до слез

Нападающий "Сибири" Сергей Шумаков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (3:1) преподнес подарок болельщику новосибирского клуба. Молодой фанат получил клюшку. В этом поединке форвард сделал две результативные передачи.

"Сергей Шумаков сегодня после матча подарил свою клюшку болельщику с трибуны, чем довел того до слез", - сообщает официальный Twitter клуба.