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Шумаков подарил клюшку болельщику, чем довел того до слез

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Нападающий "Сибири" Сергей Шумаков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (3:1) преподнес подарок болельщику новосибирского клуба. Молодой фанат получил клюшку. В этом поединке форвард сделал две результативные передачи.

"Сергей Шумаков сегодня после матча подарил свою клюшку болельщику с трибуны, чем довел того до слез", - сообщает официальный Twitter клуба.

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