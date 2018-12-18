Шумаков перейдет в "Авангард"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал "СЭ" о переходе нападающего Сергея Шумакова в "Авангард".

Летом форвард покинул московский клуб и попробовал закрепиться в НХЛ, но права на него в КХЛ остались у ЦСКА. Шумаков не смог пробиться в основу "Вашингтона" и "Флориды", после чего вернулся в Россию.

– Мы ведем переговоры с "Авангардом" по переходу Шумакова и близки к договоренности, – сказал "СЭ" Есмантович.

– Будет ли со стороны "Авангарда" денежная компенсация или вы хотите получить от них игроков?

– Пока не готов комментировать. (Игорь Еронко)