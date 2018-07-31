Шумаков - о забастовке в ЦСКА: "Конечно, дело не в квартире"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о причинах, по которым не полетел вместе с командой на сбор. Игрок просит обмен в другой клуб.

– Правда ли, что ваш конфликт с ЦСКА связан исключительно с неисполнением контрактных обязательств?

– Контрактные обязательства исполняются обеими сторонами в полном объеме.

– Правда ли, что все дело в квартире, которую вам обещали предоставить, но не сделали этого?

– Конечно, дело не в квартире. Дело в весеннем нарушении режима и его последствиях. Последствия получились такие, что я вынужден просить об обмене. Именно потому я и начал забастовку через год после заключения трехлетнего соглашения.

– Пытались ли вы договориться с ЦСКА мирно без забастовки?

– Да, конечно, пытался. И сейчас пытаюсь. Есть два клуба КХЛ, готовые предложить обмен – и в ЦСКА об этом знают.

– Какой выход из положения?

– Выход один – обмен.

– Есть ли пути к примирению сторон?

– Мириться не с кем, так как я ни с кем не ссорился и не собираюсь. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Сергея Шумакова