Шумаков не сыграет с "Ак Барсом"

Форвард "Сибири" Сергей Шумаков не поможет команде в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом", сообщает пресс-служба клуба. 24-летний россиянин получил повреждение перед игрой с "Нефтехимиком". Сибирский коллектив ждет результатов медицинского обследования, чтобы узнать серьезность травмы. Игра с "Ак Барсом" состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что "Сибирь" также не сможет рассчитывать на нападающего Евгения Артюхина, который отбывает дисквалификацию за удар клюшкой Виктора Тихонова в матче со СКА.