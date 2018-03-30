Шумаков и Жарков выздоровели и провели тренировку в Москве

Форварды ЦСКА Владимир Жарков и Сергей Шумаков полностью вылечились после болезни, сообщает пресс-службу клуба. В пятницу, 30 марта, оба игрока провели тренировку в Москве. На данный момент тренерский штаб ЦСКА во главе с Игорем Никитиным не может рассчитывать только на защитника Игоря Ожиганова и нападающего Максима Шалунова.

Напомним, в четверг, 29 марта, ЦСКА провел первый матч финала "Запада" против СКА. Встреча завершилась победой московских армейцев (5:4 ОТ).

Вторая игра серии до четырех побед состоится 31 марта и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.