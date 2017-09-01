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19:35 | Хоккей — КХЛ

Шуленин сменил ЦСКА на "Торпедо"


Защитник ЦСКА Дмитрий Шуленин подписал контракт с "Торпедо", информирует пресс-служба нижегородцев. О подробностях трансфера не сообщается.

Отметим, что хоккеист перешел в состав армейцев несколько дней назад из магнитогорского "Металлурга" в обмен на Никиту Пивцакина

Напомним, 21-летний игрок обороны после завоевания с "Чайкой" Кубка Харламова дебютировал в КХЛ в составе "Торпедо". За это время он сыграл 58 матчей, включая два в плей-офф, и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности "+9".

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/13508-dmitriy-shulenin-vernulsya-v-torpedo.html

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Материалы других СМИ
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