Шоу Гудачека после победы "Спартака" над "Автомобилистом". Видео, которое сделает ваш день

"Спартак" победил "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:3 ОТ. Голкипер красно-белых Юлиус Гудачек устроил свое традиционное "Гуда-шоу" после победы.

– Два очка "Спартака" – это гарантированное шоу Юлиуса Гудачека! Голкипер красно-белых после победы над лидером чемпионата показал свой вариант Kiki Challenge. Минута сумасшедшего видео сделает ваш день незабываемым. А, может, и два ближайших дня!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что это поражение стало третьим в сезоне для команды из Екатеринбурга: "Автомобилист" проигрывал только "Барысу" (1:2) и СКА (2:5).

"Спартак" набрал 31 очко и расположился на 5-м месте в Западной конференции. "Автомобилист" с 51 баллом занимает первую строчку на Востоке.

#HudaShow и #KikiChallenge



Два очка "Спартака" - это гарантированное шоу Юлиуса Гудачека! Голкипер красно-белых после победы над лидером чемпионата показал свой вариант Kiki Challenge. Минута сумасшедшего видео сделает ваш день незабываемым. А, может, и два ближайших дня! pic.twitter.com/NmVhBoNIHB – Spartak Moscow (@spartak_hc) 14 ноября 2018 г.

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