Шон Коллинз стал игроком "Сочи"

"Сочи" заключил однолетнее соглашение с канадским нападающим Шоном Коллинзом, информирует официальный сайт клуба. Форвард почти всю карьеру провел в Северной Америке, сыграв 21 матч в НХЛ и более 300 игр в АХЛ. В КХЛ 28-летний игрок перебрался год назад, подписав контракт с "Куньлунем".

В составе китайского клуба канадец принял участие во всех встречах команды, набрав 39 (13+26) очков в регулярке и 3 (2+1) балла в плей-офф.