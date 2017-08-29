Шон Коллинз: "Надеюсь, что "Сочи" будет продолжать в том же духе"

Нападающий "Сочи" Шон Коллинз после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (3:1) подчеркнул, что добытая победа придала команде уверенности. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Мы приложили немало сил, у нас было хорошее начало, мы забросили две шайбы в первые пять минут матча и имели возможность увеличить перевес до 3 или 4 шайб, – цитирует клубная пресс-служба Коллинза. – Игра получилась волнительной, но преимущество в счете позволяло нам чувствовать себя в безопасности, эта победа очень значима для нашей команды.

– Довольны тем, что наконец-то удалось победить в основное время?

– Думаю, эта победа и 3 очка значат для нас очень много. Это придало уверенности команде. В предсезонке у нас было много испытаний в виде непростых матчей со сборными Канады, России и другими топ-командами. Нам нужна была уверенность, и это здорово заработать 5 очков в первых трех играх, получить эту уверенность в своих силах. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе.

– У вас были моменты в предыдущих играх, но не получалось забить...

– Это приятно забросить шайбу. Наша тройка работала действительно хорошо сегодня, и у нас было немало шансов в атаке. Мои партнеры по звену – Евгений Лапенков и Кейси Уэллман - сыграли здорово, мы могли забросить еще несколько шайб. Мы должны были забивать, команде это было действительно очень нужно. Эта заброшенная шайба придала нам уверенности, у нас появилась, знаете, некая химия, и надеюсь, это взаимопонимание только улучшится со временем.

– Судя по всему, вам удалось адаптироваться в "Сочи"?

– Я чувствую удовлетворение, это моя новая команда, и мне хочется создать хорошее впечатление о себе, начать с хороших результатов, и я рад, что мне удалось сделать это и забросить шайбу. Я доволен, но в чемпионате 56 матчей, и я не могу долго наслаждаться этой шайбой и должен двигаться к следующей.