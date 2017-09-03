Шон Коллинс: "Поражение от "Салавата" показало слабые стороны "Сочи"

Нападающий "Сочи" Шон Коллинс после победы над "Ак Барсом" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда действовала практически идеально. По его словам, поражение от "Салавата Юлаева" (3:11) в предыдущей встрече указало южанам на их ошибки.

– Нам очень нужно было победить, чтобы извиниться перед болельщиками за матч в Уфе. Та игра показала все наши слабые стороны, – приводит Inkazan слова Коллинса. – Мы узнали свои ошибки и не допустили их, поработали на тренировках. Извлекли пользу из поражения, это важно, теперь будем играть лучше.

– Что вам сказал Сергей Зубов и другие тренеры после оглушительного поражения в Уфе?

– Сказали играть проще. Чтобы побеждать, мы должны быть лучше в каждом компоненте игры. Жестче в обороне, настойчивее в атаке, помогать вратарю. Мы выполнили установку, были хороши во всех линиях, отлично сыграл вратарь. Так и надо играть, это был практически идеальный матч.

– До игры верили в победу?

– Еще с прошлого года, когда я играл за "Куньлунь", я знал, что "Ак Барс" – это хорошая команда, одна из лучших на Востоке. Все, с кем я говорил до сезона, уверяли, что "Ак Барс" будет в двойке-тройке по итогам года. Так что мы большие молодцы, каждая победа в Казани – это событие.