Шон Бурк: "История с КХЛ и Олимпиадой разрешится сама собой"

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк поделился мнением о том, что КХЛ может запретить своим игрокам участвовать в Олимпиаде. По его словам, канадцы присматриваются к игрокам из CHL и NCAA.

- Вы наверняка слышали о том, что КХЛ может не разрешить своим игрокам участвовать в Олимпиаде.

- Мы пока даже не обсуждаем это. У нас полно работы и без того. Идет оценка игроков, мы присматриваемся к ним. Ну а история с КХЛ сама собой разрешится, как мне кажется, хотя я не очень хорошо знаком с этой темой.

- Оптимальный состав сборной Канады будет на 80 процентов состоять из кахаэловцев.

- Это, наверное, немножко завышенные цифры. Конечно, у нас есть несколько человек из КХЛ, которые точно поедут на Олимпиаду. Но мы по-прежнему продолжаем оценку игроков, и сейчас преждевременно рассуждать о том, кто поедет или нет. У нас есть и ребята из NCAA, один из них приехал сюда, и к игрокам из CHL мы присматриваемся. (Игорь ЕРОНКО)