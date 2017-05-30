Шмелев продлил контракт со "Спартаком"

"Спартак" продлил соглашение с нападающим Сергеем Шмелевым, сообщает официальный сайт команды. Новый контракт рассчитан до 30 апреля 2019 года.

23-летний хоккеист перешел в состав красно-белых в 2015 году. В минувшем сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков.