Шмелев продлил контракт со "Спартаком"

"Спартак" продлил соглашение с нападающим Сергеем Шмелевым, сообщает официальный сайт команды. Новый контракт рассчитан до 30 апреля 2019 года.
23-летний хоккеист перешел в состав красно-белых в 2015 году. В минувшем сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков.
"Спартак" и нападающий Сергей Шмелёв заключили новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2019 года! Подробности на spartak.ru pic.twitter.com/5gL3L3zA9C– Спартак Москва (@spartak_hc) 30 мая 2017 г.
Дополнительная информация
http://www.spartak.ru/news/novyy-kontrakt-sergeya-shmelyeva-2019/