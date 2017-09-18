Шмелев подписал контракт с "Сочи"

"Сочи" подписал одностороннее соглашение с нападающим Сергеем Шмелевым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 24-летним игроком рассчитан до конца сезона. Он будет выступать под 93-м номером.
Сегодня "Спартак" расторг соглашение с форвардом по решению сторон.
В текущем сезоне Шмелев провел два матча в чемпионате КХЛ, однако очков не набрал. В начале сентября он был внесен в список отказов и, не заинтересовав ни одну из команд лиги, отправлен в воскресенский "Химик".
Хоккейный клуб "Сочи" подписал одностороннее соглашение до конца сезона с нападающим Сергеем Шмелевым.– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 18 сентября 2017 г.
Об игроке: https://t.co/xwpqQqD1rZ pic.twitter.com/kDQNMDCHBh
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sergej-Shmelev-popolnil-rjady-leopardov-6276
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