Школа Дацюка на несколько дней откроется в Санкт-Петербурге

На арене спортивного комплекса "Хоккейный город" с 29 мая по 2 июня будет работать детско-юношеский лагерь "Школа Павла Дацюка", сообщает официальный сайт СКА. Куратором этого мероприятия станет сам форвард.

Напомним, что Дацюк открывает подобные лагеря с 2006 года и во второй раз в Санкт-Петербурге. Хоккеисты будут разделены на две возрастные группы – 2001 - 2003 и 2004 - 2006 годов рождения.

"Юных спортсменов ожидают четыре тренировки в день, включая ледовую и силовую подготовку, а также тактические занятия. Помимо Павла Дацюка с начинающими игроками будут работать тренер "Виннипега" и сборной Швеции, победившей на чемпионате мира 2017 года, Тодд Вудкрофт, наставник "Эдмонтона" Джей Вудкрофт и другие опытные специалисты", – говорится на сайте клуба.