Шипачев весной начнет переговоры со СКА о новом контракте

Нападающий СКА Вадим Шипачев отметил, что хорошо ощущает себя в команде. Он также добавил, что начнет разговаривать о новом контракте весной.

– В СКА я себя хорошо ощущаю – ребята приняли хорошо, все нормально. Занимаюсь своим делом, играю в хоккей и очень рад, что приехал в СКА, – приводит ТАСС слова Шипачева. – Что касается продления контракта, то пока еще никто ничего не обсуждает: надо играть в хоккей, начнем разговаривать, наверное, не раньше весны.

Напомним, Шипачев вернулся в санкт-петербургский клуб после того, как не смог закрепиться в составе "Вегаса" в НХЛ. Действующее соглашение 30-летнего хоккеиста со СКА истекает в конце текущего сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Шипачев провел 10 матчей и набрал 14 (7+7) очков.