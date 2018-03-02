Шипачев тренируется в одной тройке с Ковальчуком и Торесеном

СКА начал подготовку к четвертьфиналу плей-офф Западной конференции КХЛ против "Северстали". Как стало известно "СЭ", на сегодняшней тренировке нападающий Вадим Шипачев занимался в одной тройке с Ильей Ковальчуком и Патриком Торесеном. Петербуржский клуб проводит раскатку в следующих сочетаниях:

Коскинен, Шестеркин, Мельничук;

Белов – Рыков, Кетов – Прохоркин – Тихонов, Каблуков;

Херсли – Яковлев, Галенюк, Ковальчук – Шипачев – Торесен;

Гавриков – Войнов, Гусев – Дацюк – Плотников;

Зубарев – Зуб, Барабанов – Коскиранта – Широков.

Первый матч между СКА и "Северсталью" пройдет 4 марта.